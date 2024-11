Eurodeputados adiam e tentam diluir norma antidesmatamento

A legislação, que faz parte do Acordo Verde Europeu, foi negociada em detalhes ao longo de vários anos e adotada pelo Parlamento Europeu em dezembro de 2022. Anunciada pelos proponentes como um avanço na batalha global contra a perda de florestas, ela entrou em vigor em junho de 2023 e deveria ser implementada a partir do final deste ano.

A Comissão Europeia propôs no mês passado um atraso de 12 meses na implementação do EUDR até dezembro de 2025, e o adiamento foi aprovado no Parlamento Europeu por 711 votos a favor, 240 contra e 30 abstenções.

O adiamento recebeu apoio de alguns países do bloco, como Alemanha, Áustria, República Tcheca e Finlândia, além de países de fora do bloco, como Brasil, Indonésia e Estados Unidos, e de setores econômicos que alegavam não estarem prontos para cumprir a norma. Mas foi criticado por ambientalistas e setores que investiram e se prepararam para cumprir as regras.

Parlamentares criam brechas no regulamento

Se os Estados-membros da UE agora concordarem com a extensão, as grandes empresas deverão cumprir as normas somente a partir de 30 de dezembro de 2025, e as pequenas empresas, a partir de 30 de junho de 2026.

O Partido Popular Europeu (PPE), de centro-direita, aproveitou a oportunidade para apresentar emendas que enfraquecem a lei, com apoio de legisladores da ultradireita. Uma emenda adotada pelo Parlamento introduz uma categoria "sem risco" para certos países, algo que grupos ambientalistas veem como uma permissão para que o desmatamento continue por meio de brechas.