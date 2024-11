Argentina de Milei ameaça consenso no G20 - Argentina passa a se posicionar contra a tributação de super-ricos, principal bandeira do Brasil na presidência do grupo. Governo de Milei também levanta objeções a metas para o desenvolvimento sustentável.O governo de Javier Milei vem ameaçando o consenso de uma declaração conjunta dos líderes da Cúpula do G20, que se reúnem no Rio de Janeiro a partir desta segunda-feira (18/11). A Argentina se opôs a três pontos negociados: a tributação de super-ricos, principal bandeira do Brasil na presidência do grupo, a questões de gênero e a metas para o desenvolvimento sustentável.

Há meses, os negociadores dos países vêm trabalhando na declaração final, mas a versão preliminar ainda não está pronta. Uma das principais controvérsias era se e como fazer menções às guerras na Ucrânia e em Gaza. Os Estados Unidos, a Argentina e países da União Europeia gostariam de condenar enfaticamente a invasão da Rússia, mas Moscou se opõe. E países do Sul Global gostariam de uma condenação dura a Israel, o que também acaba bloqueado pelos Estados Unidos.

No entanto, a Argentina passou a se opor a pontos que até agora eram aceitos pelos representantes do grupo, que reúne 19 das maiores economias do mundo, a União Europeia e a União Africana.