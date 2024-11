G20: Argentina, questões climáticas e Ucrânia complicam acordo final

A Argentina é o único dos 19 países que fazem parte do G20 que não havia aderido até a noite de domingo à aliança, na contramão de uma lista de 81 nações que abraçaram a iniciativa do presidente Lula. A eventual adesão de Milei ainda estaria em negociações. O objetivo da aliança é erradicar a fome e a pobreza até 2030, assim como reduzir as desigualdades.

Biden: coreografia ensaiada

No domingo, o presidente Joe Biden passou pela Amazônia a caminho do Rio. O democrata sobrevoou a floresta e teve conversas com lideranças indígenas e comunidades ribeirinhas - coisa que nenhum de seus antecessores fez. A escala em Manaus foi uma coreografia ensaiada. A ideia era a de que a viagem - a última no comando da maior economia do mundo - marcasse a imensa distância que o separa do rival eleito, Donald Trump. Era para ser parte do legado de um partido com agenda pró-clima.

Com Biden já no Brasil, Washington anunciou mais US$ 50 milhões para o Fundo Amazônia, dobrando sua contribuição total para o fundo. O gesto, contudo, ainda depende do Congresso americano, agora composto por maioria republicana. A quantia ficou muito aquém do que Biden chegou a aventar no passado, em torno de US$ 500 milhões.

Em comunicado oficial, os EUA também mencionaram outros projetos de valorização e preservação do bioma. Apesar de enfraquecido pelo retorno do negacionismo climático à Casa Branca, Biden veio ao Brasil determinado a assumir compromissos que causariam, no futuro próximo, um constrangimento do sucessor de desfazê-los.

Acordo Mercosul-UE

No domingo, o presidente Lula teve reuniões bilaterais com oito líderes, entre eles a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen. Eles fizeram um balanço das negociações sobre o projeto de acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que poderá ser assinado em dezembro na cúpula do bloco sul-americano em Montevidéu, no Uruguai. A França tem feito pressão contra o tratado, sob pressão dos agricultores franceses. No entanto, cabe à Comissão Europeia fechar o acordo.