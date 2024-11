Bola de Neve foi fundada após 'chamado divino' de Rina, nos anos 1990

Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, conhecido como apóstolo Rina, morreu neste domingo (17), aos 52 anos, em um acidente de moto em Campinas (SP). Ele foi o fundador e líder da igreja evangélica Bola de Neve, uma comunidade religiosa que desafiou padrões no Brasil.

Como surgiu a igreja

Bola de Neve Church nasceu de uma experiência de superação vivida por Rina em 1993. Naquele ano, ele foi diagnosticado com hepatite e enfrentou dores intensas, o que o levou a buscar consolo espiritual, segundo informações no site oficial da igreja. Durante o período de recuperação, Rina relatou ter sentido um "chamado divino", que o teria inspirado a compartilhar sua fé com outras pessoas.

Primeiros encontros começaram de forma simples e ganharam força rapidamente. Rina reuniu amigos e familiares para orações e estudos bíblicos, criando um espaço para troca de experiências espirituais. O grupo cresceu tanto que, em 1994, essas reuniões deram origem formal à Igreja Bola de Neve.