Como identificar e estimular crianças superdotadas

A Mensa destaca o Brasil como o primeiro país da América Latina com o maior número de membros e o vigésimo no ranking mundial, evidenciando um interesse crescente em superdotação. Atualmente, o país com mais membros registrados na entidade são os Estados Unidos, com aproximadamente 50 mil inscritos, seguidos por Inglaterra (17 mil membros) e Alemanha (16 mil membros).

Contudo, ainda há obstáculos significativos na identificação precoce de habilidades excepcionais e na orientação para o suporte adequado dessas crianças no país. Segundo o presidente da Mensa Brasil, Carlos Eduardo Fonseca, falta incentivo e políticas públicas que facilitem o diagnóstico.

"Hoje, a Mensa tem membros em quase todos Estados, menos no Acre. Conseguimos credenciar somente agora uma psicóloga nesse Estado. Nossa dimensão tão gigantesca acaba inibindo um superdotado no interior da Bahia, ou no interior de Minas Gerais, por exemplo. Quanto mais perto das capitais, mais fácil. Além disso, são poucas escolas que vão ter uma oferta de ensino especial", diz.

Para ele, os países ricos e desenvolvidos conseguem aproveitar melhor indivíduos com altas habilidades, facilitando o acesso a testes e convívios com especialistas nos primeiros anos de vida. "Os EUA têm um outro incentivo ali e a gama é mais alta. Não depende só de política pública. A República Tcheca, por exemplo, é a única Mensa no mundo que tem uma escola para superdotados. No Brasil, a gente está engatinhando", afirma Fonseca.

Segundo Yamasaki, crianças de famílias mais abastadas geralmente têm mais acesso a ambientes estimulantes, o que pode facilitar a identificação precoce. "Já em contextos de vulnerabilidade, a superdotação pode ser subdiagnosticada devido à falta de recursos e oportunidades", pontua.

O aspecto socioeconômico também foi sentido por Marcela ao acompanhar o filho. Após a mudança de escola e o diagnóstico, o menino passou a ter acompanhamento profissional e reforço escolar. "A gente gasta muito dinheiro com ele. Só de psicólogo e terapia ocupacional é R$ 1,7 mil. A nova escola é muito mais cara", enumera.