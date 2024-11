Consciência Negra: Adelina, a Charuteira: a escravizada que ajudava abolicionistas - Filha de uma escravizada com um senhor branco, Adelina circulava por São Luís do Maranhão e atuava como sentinela, avisando os abolicionistas e os escravizados em fuga quando e onde havia alguma operação policial.Não há muitas informações sobre quem teria sido Adelina, a Charuteira, bem como nenhuma imagem conhecida dela. Mas é sabido que ela, com sua capacidade de se infiltrar em diversos pontos de São Luís do Maranhão, auxiliou no movimento abolicionista que tomava corpo na capital maranhense, sobretudo entre estudantes da elite.

Em seu Dicionário da Escravidão Negra no Brasil, o sociólogo Clóvis Moura (1925-2003), tem um verbete sobre ela. Segundo ele, "Adelina, charuteira em são Luís do Maranhão, era quem transmitia informação para a associação Clube dos Mortos”".

Clube dos Mortos era um grupo abolicionista radical que atuava na capital maranhense, ajudando a libertação de escravizados.