'Sobrevivi a uma tentativa de sequestro do 'Homem do Saco' em SP'

'Notícias de crianças desaparecidas'

Enquanto estava em reabilitação, começaram as notícias de crianças desaparecidas. Até então, não fazia ligação com o que tinha ocorrido comigo. Depois, veio a notícia de que o 'homem da bicicleta' responsável pelos desaparecimentos havia sido preso.

Mas foi só em janeiro de 2000 que o reconheci.

Durante um programa na televisão, mostraram imagens do Laerte em ação. Ele estava com a barba feita, o cabelo cortado e fez um gesto com a mão que era igual ao do homem que tinha tentado me atacar. Ali, aos 20 anos, soube que era a mesma pessoa.

No dia seguinte fui à delegacia novamente para falar sobre o caso. Não tinham muitas provas concretas e ele podia ser solto por isso. Chamei uma policial e conversei com a delegada. Disse tudo o que tinha acontecido comigo, expliquei a história do cutelo e ela confirmou que ele tinha uma cicatriz nas costas.