A Europa está diante de uma nova crise de abastecimento de gás?

Trânsito de gás russo pela Ucrânia deve acabar em 2024

Antes desse conflito, a Áustria dependia em até 80% do gás russo. Alfons Haber, diretor do E-Control, o órgão regulador de energia do país, informa que essa percentagem reduziu-se para 12% a 15%, mas insistindo que "os lares não vão passar frio neste inverno, nem no próximo", mesmo que a Rússia suspenda totalmente o abastecimento.

Grande parte do gás russo para a Áustria, Hungria e Eslováquia transita por gasodutos que atravessam a Ucrânia, e 0,5% do PIB do país devastado pela guerra provém das decorrentes taxas de trânsito. No entanto, o acordo nesse sentido entre Moscou e Kiev expira no fim de 2024, e o fim desse fluxo deve prejudicar o suprimento aos países europeus que dependem da rota ucraniana.

Nesta segunda-feira, a agência de notícias Reuters informou que, no total, o fornecimento de gás pela Rússia continua estável, com o fluxo sendo desviado para a Eslováquia, Hungria e República Tcheca, além de volumes menores para a Itália e Sérvia.

Autor: Nik Martin