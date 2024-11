'Motoculto' e heavy metal: o grupo de motoqueiros do qual Rina fazia parte

O apóstolo Rina, da Bola de Neve Church, era membro ativo do motoclube da congregação, chamado Pregadores do Asfalto. Ele retornava de um culto na tarde de domingo (17) com alguns membros do grupo, quando sofreu um acidente que o matou, na altura do km 131 da Rodovia Dom Pedro (SP-095), em Campinas (SP).

Quem são os Pregadores do Asfalto

"Motoclube cristão" fundado em 2013. Ele foi criado por um fiel da Bola de neve, que se disse tocado pelo Espírito Santo durante uma pregação de Rinaldo Seixas Pereira, o Rina, fundador e líder da igreja. A sede do Pregadores do Asfalto fica em São Paulo, no bairro Mirandópolis.

O grupo evangeliza e realiza trabalhos solidários em diversas regiões, utilizando a paixão por motocicletas como meio de alcançar pessoas e comunidades. Com presença em todo o Brasil, os Pregadores do Asfalto organizam eventos e encontros que combinam motociclismo e fé, arrecadando alimentos para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade.