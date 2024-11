G20 abraça "bandeiras brasileiras" e recoloca país em tabuleiro geopolítico - Cúpula no Rio chega ao fim com o Brasil recuperando espaço nas arenas internacionais. Para especialistas, país conseguiu desfecho vitorioso ao apostar em "consensos possíveis" em temas da pauta internacional.O encerramento da cúpula do G20, que reuniu representantes das 20 maiores economias do mundo no Rio de Janeiro, entre segunda e terça-feira (18/11-19/11) mostrou que o Brasil conseguiu recuperar espaço no tabuleiro geopolítico global ao incluir reivindicações da diplomacia brasileira na declaração final do encontro, de acordo com a avaliação de especialistas ouvidos pela DW.

"Havia um problema em governos anteriores, nos quais perdemos um certo protagonismo internacional. O atual governo também vinha derrapando na política internacional e, por isso, reunir diversos governos foi importante para o país como forma de recolocar o Brasil no xadrez global novamente", avalia o cientista político e professor do Insper, Leandro Consentino.

A declaração final do G20, aprovada na segunda-feira (18/11), aborda os conflitos no Oriente Médio e na Ucrânia e, também, inclui temas que eram primordiais para o governo brasileiro, que ocupa a Presidência rotativa do grupo.