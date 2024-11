Tales: Como fica partido de Bolsonaro após plano para matar Lula e Moraes?

Após a prisão preventiva de quatro militares pela Polícia Federal suspeitos de envolvimento num plano de golpe que incluía a execução dos presidente e vice-presidente eleitos, Lula e Geraldo Alckmin, além do ministro do STF Alexandre de Moraes, o colunista Tales Faria questionou como fica a partir de agora o partido de Jair Bolsonaro, na edição do UOL News da noite desta terça-feira (19).

O que está ocorrendo com Bolsonaro? Muita gente que estava em torno dele está correndo risco. Todos aqueles generais do Palácio, todos eles estão de uma forma ou de outra sob suspensão. Não são poucos, generais, coronéis, etc, toda aquela 'milicada' que estava em torno do Bolsonaro no Palácio, está sob suspensão.