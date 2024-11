Como uma banana pode valer 6 milhões de dólares

Logo após o leilão, Justin Sun disse que pretendia comer a banana "como parte dessa experiência artística única".

"Ideia conceitual essencial"

Cattelan, um artista conceitual conhecido por seu trabalho satírico e provocativo, causou espanto com a obra na feira de arte Art Basel Miami Beach de 2019. A galeria Perrotin vendeu três edições da Comedian a preços que variaram de 120 mil dólares (R$ 694,8 mil) a 150 mil dólares (R$ 868,5 mil).

Em uma entrevista concedida em 2021 ao The Art Newspaper, Cattelan disse: "Para mim, 'Comedian' não era uma piada; era um comentário sincero e uma reflexão sobre o que valorizamos. Em feiras de arte, velocidade e negócios reinam, então eu vi assim: se eu tivesse que estar em uma feira, eu poderia vender uma banana como outros vendem suas pinturas. Eu poderia jogar dentro do sistema, mas com minhas regras".

A peça foi o assunto no mundo da arte por um tempo e dividiu opiniões: uns elogiaram a abordagem sobre consumismo e a arte em si, outros a taxaram como uma das piores obras daquela edição da feira.

Mas o que o vencedor realmente comprou no leilão? Justin Sun não receberá uma fruta mofada, nem mesmo uma em conserva, mas sim uma banana fresca, um rolo de fita adesiva e instruções detalhadas sobre como exibir a obra -e substituir a peça de fruta sempre que esta apodreça -, juntamente com um certificado de autenticidade.