Não há registro de que Trump disse que Lula é o maior presidente do mundo

Conclusão do Comprova: Trump não declarou que Lula (PT) é o maior presidente do mundo. O presidente eleito dos Estados Unidos não se pronunciou nas redes sociais no dia 6 de novembro, quando foi anunciada sua vitória contra Kamala Harris, candidata democrata. No dia da eleição, ele fez um discurso de agradecimento, e não mencionou Lula. O Comprova já verificou outro conteúdo falso que afirmava que o americano teria dito que não convidaria o brasileiro para a posse.

Uma das imagens utilizadas na montagem do vídeo - como o Comprova verificou a partir de uma busca reversa - foi trecho de um vídeo publicado por Trump em 10 de outubro de 2023. Na ocasião, ele criticava um acordo travado pelos Estados Unidos, presidido por Joe Biden, e pelo Irã que consistia na libertação de cidadãos norte-americanos em troca da liberação de fundos iranianos na Coreia do Sul. Não houve nenhuma menção ao presidente do Brasil.

A narração falsa alega que Trump teria agradecido Lula por parabenizá-lo pela vitória nas eleições. De fato, o brasileiro, que havia declarado apoio a Kamala Harris ainda no período eleitoral, parabenizou o norte-americano em um post no X, mas a mensagem foi publicada depois do discurso de Trump, que aconteceu ainda na madrugada, após a emissora Fox News projetar a vitória.

O perfil que fez a publicação falsa no TikTok publicou uma série de outros conteúdos suspeitos. Essas postagens também utilizam o nome de Lula associado a outras personalidades relevantes, como o ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama e o papa Francisco.

O Comprova entrou em contato com o responsável pela página que publicou o vídeo investigado, mas não obteve resposta até a publicação do material.

Falso, para o Comprova, é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.