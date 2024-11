Tereza de Benguela: a rainha negra do Pantanal - Durante quase 30 anos, ela comandou um quilombo na região do atual estado do Mato Grosso. Lei federal de 2014 institui dia com seu nome e homenageia mulheres negras.Ao longo do século 18, o Quilombo do Piolho, também chamado de Quilombo do Quariterê, foi uma importante comunidade de resistência na região onde hoje é o Mato Grosso, próximo da atual fronteira com a Bolívia. Ali viviam não só escravizados negros que haviam conseguido fugir, como também indígenas, brancos pobres e mestiços.

O espaço teria sido criado e era comandado por um líder rebelde conhecido como José Piolho. Com sua morte, por volta de 1750, sua viúva assumiu as rédeas. E entrou para a história. Ela era Tereza de Benguela, uma mulher provavelmente nascida no ano de 1700 no antigo reino de Benguela, na África Central.

"Tereza foi uma líder quilombola, e as poucas menções conhecidas a ela a designam pelo termo ‘rainha', o que era comum [nesse contexto]", explica a historiadora Maria Helena Pereira Toledo Machado, professora na Universidade de São Paulo (USP) e autora de, entre outros, Geminiana e seus filhos — escravidão, maternidade e morte no Brasil do século XIX. "Sobre ela, o que sabemos são fragmentos apenas. Mas é muito importante para a historiografia estar recuperando esses personagens que preenchem o espaço vazio que é a atuação dos africanos e afrobrasileiros na história do Brasil."