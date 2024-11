Haddad anuncia isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil - Em pronunciamento na TV, ministro da Fazenda anunciou medidas de cortes de gastos do governo e disse que pacote de ajuste fiscal vai gerar economia de R$ 70 bilhões em dois anos.O governo enviará, combinado ao pacote de corte de gastos obrigatórios, a proposta para isentar de Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil por mês, disse em pronunciamento nesta quarta-feira (27/11) o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Ele esclareceu que a medida não terá impacto sobre as contas públicas porque será bancada com a taxação extra de quem ganha mais de R$ 50 mil mensais.

"É o Brasil justo, com menos imposto e mais dinheiro no bolso para investir no seu pequeno negócio, impulsionar o comércio no seu bairro e ajudar a sua cidade a crescer. A nova medida não trará impacto fiscal, ou seja, não aumentará os gastos do governo. Porque quem tem renda superior a R$ 50 mil por mês pagará um pouco mais. Tudo sem excessos e respeitando padrões internacionais consagrados”, disse o ministro em discurso em cadeia nacional de rádio e de televisão.