Nicarágua a caminho de se tornar uma ditadura hereditária

"Deveríamos denominar essa lei pelo que ela significa: lei de impunidade da máfia no poder, ou seja, o círculo mais próximo a Ortega e Murillo, que busca escapar das leis a todo custo", condena o economista Enrique Sáenz, igualmente exilado, expropriado e privado da nacionalidade nicaraguense.

"O grave é que essa lei coloca os banqueiros entre a espada e a parede: se a cumprem, arriscam cair na órbita das sanções, ou que se cancelem suas linhas de crédito bancário ou contas correspondentes. Se não cumprem, se arriscam a ser castigados pela ditadura bicéfala, numa espiral de consequências imprevisíveis."

Nicaraguenses críticos são persona non grata

E, como cereja no topo do bolo, no início de dezembro o Parlamento oficialista aprovará uma reforma da Lei de Migração, proibindo o ingresso no país de nicaraguenses e estrangeiros "que possam prejudicar a soberania nacional ou representem risco social".

Será punível com dois a seis anos de prisão quem saia ou ingresse na Nicarágua de forma irregular, "com o fim de prejudicar a integridade, independência, soberania e autodeterminação da nação; comprometer a paz, alterar a ordem constitucional; fomentar ou provocar, conspirar ou propor, ou induzir a atos terroristas de desestabilização econômica e social do país".

Órgãos humanitários registram que centenas de nicaraguenses críticos do governo e seus familiares foram privados da nacionalidade ou impedidos de entrar no país por "ordens superiores". Isso os condena a um limbo migratório, já que, sendo considerados apátridas, não podem renovar seus passaportes, e seus nomes são eliminados para sempre do registro civil da Nicarágua.