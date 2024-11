O que esconde o mito do colaborador - Cada vez mais jovens almejam uma vida profissional sem ter patrão. Esse sentimento carrega grande frustração com o mercado formal e é explorado por empresas, que muitas vezes os colocam numa situação ainda pior."Tenho patrão não. Sou meu próprio chefe e tenho minha liberdade": Seja em viagens de Uber ou em conversas com desconhecidos, já perdi a conta da quantidade de pessoas que repudiam a ideia de ter um patrão. Cada vez mais jovens, claro, compartilham o mesmo sentimento.

Achava que era um movimento inédito, mas numa das discussões em sala de aula uma professora, especialista em mercado de trabalho, frisou que não é bem assim. O sentimento em si não é novo, porém hoje ele assumiu outros formatos, sobretudo com o advento das plataformas de entrega e corridas e com a estratosférica expansão das redes sociais.

Entendo o sentimento. Ele é válido e merece respeito e atenção, mas confesso que me preocupo com as possíveis consequências para os indivíduos. Infelizmente, o conto da liberdade pode acabar em uma relação ainda mais exploratória do que a que repudiavam e isso é cruel.