Tarifa dos EUA sobre produtos canadenses pode elevar preço ao agricultor

São Paulo, 28 - A proposta do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor uma tarifa de 25% sobre produtos canadenses provavelmente resultará em aumento nos preços de fertilizantes para agricultores dos EUA, elevando ainda mais os custos de insumos que já estão pressionando a rentabilidade no setor."Uma tarifa de 25% sobre importações do Canadá poderia elevar os preços de potássio no cinturão do milho em relação aos preços do resto do mundo", disse em nota a ADM Investor Services. "Embora os EUA dependam de importações para todos os fertilizantes, uma tarifa de 25% seria sentida de forma especialmente aguda no comércio de potássio." Segundo a ADM, o preço de potássio poderia subir cerca de US$ 80 por tonelada curta para cobrir a tarifa.A empresa acrescentou que encontrar um fornecedor alternativo de potássio é improvável, já que o segundo maior exportador mundial é a Rússia, e esse comércio está atualmente proibido. Fonte: Dow Jones Newswires.