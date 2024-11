Expectativa de vida sobe no Brasil e supera patamar pré-pandemia

"A recuperação desse indicador a partir de 2022 reflete a redução do excesso de mortes causado pela pandemia, para ambos os sexos", afirmou Izabel Marri, gerente de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica do IBGE.

Como o cálculo considera as condições de vida da população e seu tempo de vida, o inchaço de mortes no Brasil durante a pandemia, com 700 mil óbitos por covid-19, impactou a esperança de vida dos brasileiros.

Para a pesquisadora do IBGE Cíntia Agostinho, o retorno à tendência histórica deve se manter. "A gente projeta que a esperança de vida ao nascer vá aumentando ao longo do tempo e diminuindo o diferencial entre homens e mulheres, principalmente relacionado com uma diminuição dos óbitos por causas externas", disse.

Segundo os dados, homens entre 20 e 24 anos, têm 4,1 vezes mais chances de morrer do que mulheres.

Envelhecimento da população

O aumento da expectativa de vida e a redução da taxa de fecundidade pressiona o envelhecimento da população.