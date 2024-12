Líder da UE vai à cúpula do Mercosul e diz avistar conclusão do acordo - "A linha de chegada do acordo UE-Mercosul está à vista. Vamos trabalhar, vamos cruzá-la", afirmou presidente da Comissão Europeia, que chegou a Montevidéu para a cúpula do bloco sul-americano.A despeito da resistência da França ao acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia, a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, sinalizou nesta quinta-feira (05/12) que está na América Latina para tirá-lo do papel.

"A linha de chegada do acordo UE-Mercosul está à vista. Vamos trabalhar, vamos cruzá-la", afirmou von der Leyen em postagem publicada no X. "Temos a chance de criar um mercado de 700 milhões de pessoas – a maior parceria de comércio e investimentos que o mundo já viu."

A alemã está em Montevidéu, no Uruguai, para participar da cúpula do bloco sul-americano, do qual fazem parte a Argentina, o Brasil, o Paraguai, o Uruguai e a Bolívia. A reunião segue até sexta-feira, quando pode ser feito o anúncio da conclusão do tratado, numa coletiva prevista para as 9h30 (horário de Brasília).