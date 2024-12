Quais as opções de Macron após a queda do governo na França - A derrubada do premiê Michel Barnier afunda o país em sua segunda crise política em três meses. Presidente francês quer cumprir seu mandato até 2027. Mas sem maioria parlamentar, sua margem de manobra é limitada.O presidente da França, Emmanuel Macron, iniciou nesta quinta-feira (05/12) os contatos para formar um novo governo, um dia depois de a Assembleia Nacional ter votado uma moção de censura para derrubar o Executivo de Michel Barnier.

O ainda primeiro-ministro se reuniu com o presidente francês durante uma hora no Palácio do Eliseu, ocasião em que teve de apresentar oficialmente sua demissão, embora esta ainda não tenha sido confirmada pela sede presidencial.

A reunião ocorreu um dia depois de deputados de esquerda e da ultradireita se uniram para derrubar o governo do primeiro-ministro francês, Michel Barnier, que assumiu o cargo há menos de 100 dias, afundando a França na segunda crise política no espaço de seis meses.