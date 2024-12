Como espelhos podem gerar e armazenar energia à noite

"Eles ficam ali parados e você precisa limpá-los de vez em quando. Mas não é operacionalmente complexo como a CSP, no qual há espelhos que precisam ser ajustados às condições ambientais", explicou Richard Thonig, pesquisador com foco em CSP no Centro Helmholtz de Potsdam.

Todo o campo de espelhos precisa ser meticulosamente ajustado para acompanhar o movimento do sol, de modo que a luz seja refletida com precisão. Isso possibilita o controle da temperatura do líquido que circula pelo sistema. Nuvens também podem dificultar o processo.

"É difícil trabalhar com sal fundido porque, se algo der errado e ele cair abaixo do ponto de fusão, você não terá mais sal fundido, terá sal sólido. E então seus canos ficam cheios de sal sólido, o que é um grande problema para resolver", disse Chase.

Um novo nicho para a CSP

Apesar de perder mercado, a CSP tem uma vantagem sobre a energia fotovoltaica: ela pode gerar energia à noite.

As usinas mais novas geralmente têm grandes tanques isolados nos quais o sal fundido quente pode ser armazenado. Em seu interior, ele esfria apenas cerca de 1 grau Celsius por dia e, portanto, pode ser usado para produzir vapor posteriormente.