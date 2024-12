Mansão em ruínas em que Hebe Camargo morou vai novamente a leilão

Um laudo pericial realizado em 2022, obtido pela coluna, mostra a condição de abandono da mansão, que fica em um terreno de 1.987 metros quadrados.

"Com a ausência das telhas cerâmicas, a precipitação das chuvas determinou as infiltrações diretas nos ambientes do imóvel e ocasionou danos diversos nos ambientes do pavimento térreo e que se estenderam ao pavimento inferior", afirmou o perito no documento.

O laudo cita a "deterioração dos revestimentos de parede e tetos, com formação de bolhas e descascamento de pintura, presença de manchas de umidade nas paredes, deterioração dos pisos, armários danificados em geral, corrosão de quadros elétricos, e danos nos circuitos elétricos", entre outros problemas.

Disputa familiar

Os irmãos Ravagnani travam uma disputa na Justiça em torno da degradação da mansão.

O engenheiro Lélio Filho responsabiliza a irmã, a empresária Leila Ravagnani Barros, que viveu na casa por cerca de 15 anos, pelo estado de deterioração da casa. Ela foi morar no local em março de 2001.