Cidadania italiana deve passar de R$ 3.500/família para R$ 3.800/pessoa

A Comissão Orçamentária do Parlamento da Itália aprovou a emenda que aumenta e torna individual o valor da taxa de cidadania no país. Isso deve dificultar a vida de brasileiros que buscam a cidadania "jus sanguinis", dada a quem é descendente de italiano, independente do grau de parentesco.

O que aconteceu

Projeto segue para o plenário, que tem maioria conservadora favorável à emenda. Expectativa é de que a aprovação ocorra antes de 31 de dezembro, já que a emenda faz parte do orçamento do ano de 2025.

Se aprovado, o custo para o reconhecimento da cidadania italiana, que hoje é de 545 euros (cerca de R$ 3.500) por família, passa a ser de 600 euros (equivalente a R$ 3.800) por pessoa. Não há um número máximo de requerentes por solicitação na legislação vigente, o que torna o processo mais barato para grandes famílias que buscam o passaporte europeu.