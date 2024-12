O muro que "privatizou" um das principais praias de Pernambuco

O impacto na comunidade

O Pontal de Maracaípe costumava ser uma área aberta, pela qual era possível chegar por cinco acessos, conta Ana Paula Rocha, 40 anos, barraqueira que atua há 10 anos no pontal. O acesso era pela própria areia da praia, por trilhas dentro do manguezal e também com o uso de jangadas.

"Agora, a gente só tem um acesso, e tem dia que a gente sai de lá com a água no pescoço", diz. "Se a maré estiver alta, a gente só consegue vir pelo rio ou de jangada, e nem sempre a gente tem dinheiro para pagar o jangadeiro", acrescenta Helena Ivalda do Nascimento, 37 anos, pescadora e membro da Associação de Pescadoras Artesanais Mangue Mulher de Maracaípe.

De acordo com Rocha, o movimento de frequentadores na região diminuiu desde a construção do muro e sua renda caiu 50%. “Isso está tirando o nosso sustento. Somos 18 barracas e não conseguimos trabalhar. Como a gente vai dar de comer aos nossos filhos? Como vai pagar nossas contas?”, questiona Rocha.

Sem as barracas, as 65 marisqueiras da região tampouco conseguem vender seus produtos, afirma Nascimento. “A gente deixou de pescar muito porque não sabemos se vamos vender”, conta.

Outro problema enfrentado pelos moradores são as câmeras instaladas dentro do mangue, além da presença de seguranças. "No nosso entendimento, são medidas que dão uma utilização privada a áreas públicas. Em decorrência dessas câmeras, muitas marisqueiras têm se sentido constrangidas ao pescar", afirma Ornela Fortes, educadora social do Conselho Pastoral dos Pescadores e Pescadoras (CPP).