Prefeito reeleito de BH é internado e vai a UTI por sangramento intestinal

O prefeito reeleito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), foi internado nesta quinta-feira (19) com quadro de diarreia e desidratação e, depois, encaminhado para UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

O que aconteceu

Exames revelaram sangramento intestinal secundário, diz boletim médico. O diagnóstico é decorrente do uso de "anticoagulante oral". De acordo com o documento, o prefeito foi encaminhado à UTI para "esclarecimento do quadro que motivou a internação e medidas iniciais".

Fuad não teve novos sangramentos, de acordo com os médicos. O boletim divulgado pelo hospital diz também que o prefeito reeleito não tem utilizado "medicamentos ou equipamentos de suporte à vida".