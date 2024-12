"O Auto da Compadecida 2": versão esvaziada ou sequência à altura do original?

Vinte e cinco anos depois, Guel e Falcão repetiram a estratégia: pegaram Clarabela, personagem de Fabiula Nascimento, de A farsa da boa preguiça (1960). "O tema do filme é a amizade entre João Grilo e Chicó", define Guel. "E a moral da história, a fé como elemento essencial na luta pela sobrevivência."

Adaptação para o cinema

Guel conheceu Ariano, ainda menino, no Recife. Seu pai, o futuro governador de Pernambuco, Miguel Arraes, era "vizinho de porta". Um dia, tomou coragem para pedir: "Gostaria de adaptar O auto da compadecida". Ouviu como resposta: "Vou guardar para você!".

Dez anos depois, o sonho virou realidade. "No primeiro dia, Ariano assistiu ao episódio no quarto. No segundo dia, foi para sala. No terceiro, chamou os amigos…", recorda o diretor, aos risos, no programa Conversa com Bial em 2017.

Antes de chegar à TV, O auto da compadecida passou pelo teatro e pelo cinema. Nos palcos, foi encenada pelo menos seis vezes: quatro no Brasil e duas no exterior. Nas telas, ganhou duas adaptações: A compadecida (1969), de George Jonas; e Os trapalhões no auto da compadecida (1987), de Roberto Farias. Na primeira versão, Armando Bógus e Antônio Fagundes interpretaram João Grilo e Chicó. Na segunda, Renato Aragão e Dedé Santana, o Didi e o Dedé do quarteto mais famoso do Brasil.

Ariano gostou tanto da versão de Guel que pensou em fazer uma continuação: As peripécias de João Grilo e Chicó, entrega o mais velho dos 15 netos do dramaturgo paraibano. "O namoro só não virou casamento porque meu avô se encantou", explica João Suassuna, referindo-se à morte do avô, no dia 23 de julho de 2014, vítima de uma parada cardíaca.