OMS: Ataque desativa último hospital de grande porte do norte de Gaza - Unidade de saúde foi desmobilizada após operação israelense. Na terça-feira, outro hospital também foi fechado.Uma operação militar israelense realizada nesta sexta-feira (28/12), com o objetivo de atingir membros do grupo Hamas nas proximidades do Hospital Kamal Adwan, tirou de operação a última unidade de saúde de grande porte no norte da Faixa de Gaza, informou a Organização Mundial da Saúde (OMS).

"A incursão desta manhã no Hospital Kamal Adwan deixou essa última grande instalação de saúde no norte de Gaza fora de serviço. Relatórios iniciais indicam que alguns departamentos chave foram severamente queimados e destruídos durante a incursão", disse a OMS em uma declaração no X.

Segundo o ministério da Saúde palestino, administrado pelo Hamas, departamentos cirúrgicos e de operações foram queimados, juntamente com o laboratório, os armazéns e as unidades de ambulância.