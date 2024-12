Magdeburg recebe 600 mil euros em doações para vítimas de ataque

Cidade planeja memorial

Em 20 de dezembro, um psiquiatra saudita de 50 anos invadiu com um carro um mercado de Natal lotado e atropelou a multidão, deixando cinco mortos e 200 feridos. O atentando chocou o país, mas também suscitou um debate sobre o trabalho dos órgãos de segurança e inteligência da Alemanha.

"Meus pensamentos estão com as cinco vítimas fatais, com quem está de luto, com os feridos, assim como com os inúmeros serviços de socorro e emergência", declarou Borris. "Todas as doações provam que nossa cidade está se mantendo unida. Isso nos dá força e confiança para o futuro", acrescentou.

Além de distribuir as doações, a cidade planeja ainda um memorial e se ocupará para esclarecer todas as circunstâncias do atentado nas próximas semanas. A prefeitura afirmou ainda que apoiará as investigações em questões sobre o plano de segurança do local.

cn (dpa, epd, DW)