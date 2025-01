Júlio Verne, o escritor que inspirou a exploração espacial

Tsiolkovsky também imitou Verne como escritor, publicando o romance Na Lua em 1893. Ele também escreveu muitas obras filosóficas e científicas relacionadas a viagens espaciais e ao relacionamento humano com o cosmos.

As representações fictícias de Verne de naves espaciais transportando viajantes lunares como estruturas disparadas de um canhão nunca tiveram sucesso na realidade. Mas Tsiolkovsky desenvolveu teorias sobre muitos princípios de propulsão de foguetes e viagens espaciais que são viáveis e ainda hoje são válidas.

Assim como Verne, Tsiolkovsky estava convencido de que os seres humanos um dia se deslocariam para mais longe no sistema solar.

"O homem nem sempre permanecerá na Terra; a busca da luz e do espaço o levará a penetrar os limites da atmosfera, timidamente no início, mas no final conquistará todo o espaço solar", diz o epitáfio em seu obelisco, escrito pelo próprio Tsiolkovsky.

Autor: Timothy Jones