Descendentes de coreanos na Ucrânia: entre tradições e o cotidiano da guerra - Até a invasão russa, 300 famílias de origem coreana viviam num vilarejo no sul do país. Como chegaram até lá, como subsistem na guerra, que perspectivas veem para seu futuro no país do Leste Europeu?"Por que nós, coreanos, viemos para a Ucrânia? Para trabalhar no campo! As condições aqui são boas para o cultivo de legumes", diz Olena Pak, moradora da comunidade de Shevchenkove, no sul do país do leste europeu. Seus pais, assim como os de seu marido, Oleh, também de etnia coreana, vieram do Uzbequistão para a Ucrânia na década de 1970. "Eles arrendaram terras estatais, trabalharam nelas e fizeram planos. Havia muitos trabalhadores rurais coreanos", lembra Oleh Pak.

Na região de Mykolaiv, no sul, existe há mais de meio século um dos maiores assentamentos de coreanos da Ucrânia. O caminho deles até lá foi longo. Eles imigraram principalmente nas décadas de 1950 e 1960, a maioria da Ásia Central, onde chegaram na década de 1930 como resultado das deportações do extremo oriente pela antiga União Soviética. Muitos deles haviam fugido para aquela área para escapar da ocupação japonesa da Coreia no início do século 20.

Língua materna e produção de kimchi