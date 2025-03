Iraque considera turismo como alternativa ao petróleo - Pensando em diversificar sua economia diante da tendência de redução no uso de combustíveis fósseis, país quer atenuar fama de destino perigoso e mostrar as riquezas de região que já foi o centro cultural do mundo.Duas mesquitas centenárias, uma das primeiras universidades do mundo árabe, um castelo de 800 anos, a igreja mais antiga da cidade e a sede do governo de Bagdá na época do Império Otomano. Esses são alguns dos prédios que compõem a praça central de Bagdá, que não à toa foi escolhida pelo primeiro-ministro iraquiano, Mohammed Shia al-Sudani, como cenário para o anúncio de incentivos ao turismo no país.

Mas a área ao redor da praça Saray também carrega as cicatrizes da história mais recente do Iraque, o que tem mantido os turistas afastados há anos. Logo abaixo da praça está a rua Muttannabi. Em 2007, um carro-bomba matou 30 pessoas no local e destruiu grande parte da rua, famosa por suas livrarias. Em 2019, a vizinha rua Rasheed tornou-se uma perigosa linha de confronto onde manifestantes e forças de segurança lutaram durante protestos contra o governo.

Mas as coisas mudaram muito nos últimos cinco anos, com o Iraque passando por um longo período de relativa calma e segurança. Tanto que, no fim de fevereiro, a Organização Árabe de Turismo, parte da Liga Árabe, decidiu anunciar Bagdá como a "capital árabe do turismo" de 2025.