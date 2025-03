O que é a seita Moon, que tem filial em SP e o Japão quer dissolver?

Em 1994, com a dissolução da União Soviética, a igreja - originalmente fundada sob o nome "Associação do Espírito Santo para a Unificação do Cristianismo" e então rebatizada de "Associação das Famílias para a Unificação e Paz Mundial" - se reformulou, suavizou sua postura política e passou a centrar seus esforços na construção do diálogo pela paz mundial.

Um dos exemplos desses esforços é a Federação para a Paz Universal (UPF, na sigla em inglês), uma organização cujos fóruns já contaram, presencialmente ou por meio de mensagens de apoio, com a participação de políticos como Donald Trump, o português e ex-presidente da Comissão Europeia José Manuel Durão Barroso (2004-2014) e o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, assassinado em 2022.

Assassinato de premiê japonês impulsionou denúncias

Por décadas, denúncias contra a Igreja da Unificação no Japão não deram em nada. A seita tinha laços com o Partido Liberal Democrático do Japão, que governa o país praticamente ininterruptamente desde 1955.

Isso mudou em 2022 com o assassinato do premiê Abe. O homem acusado pelo crime, Tetsuya Yamagami, afirma que inicialmente planejava atacar a direção da Igreja da Unificação, mas que teria fracassado e por isso se voltou contra o político, por considerar que o avô de Abe, o também ex-premiê Nobusuke Kishi, contribuíra para a chegada e estabelecimento da seita no Japão.

Abe, um ultraconservador, prestigiava eventos organizados por representantes da igreja.