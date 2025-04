Possível retirada de tropas dos EUA gera temor na Polônia

"Tal redução aumentaria as preocupações sobre a confiabilidade dos EUA como aliado e as preocupações de que os EUA estejam trabalhando em algum tipo de acordo com os russos às custas da segurança dos países da região", acrescentou Kacprzyk.

Questão nas eleições presidenciais?

Faltando cerca de cinco semanas para as eleições presidenciais na Polônia, a questão das tropas dos EUA agora faz parte do debate político interno do país.

"Devemos soar o alarme", disse o ex-primeiro-ministro Mateusz Morawiecki, do PiS.

"Estou decepcionado que o governo polonês não tenha feito nada para combater isso. Alegações de que o reposicionamento das tropas foi planejado são apenas uma tentativa de salvar a pele", disse ele. "Duda construiu relações fortes com a América. Infelizmente, o governo Tusk não deu continuidade a essa política. Estamos agora vendo as consequências disso."

Autor: Jacek Lepiarz