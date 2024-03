No ano 60 do golpe, poder militar ainda ameaça democracia

No dia 1º de abril de 1964, mesmo ano em que comecei a trabalhar como jornalista, eu tinha 16 anos. Estudava no curso médio do Liceu Pasteur, em São Paulo, e trabalhava na Gazeta de Santo Amaro, um jornal de bairro. Sou, portanto, contemporâneo e testemunha ocular da ditadura militar, que duraria 21 anos.

No meio de uma aula, o diretor da escola entrou na classe e, com ar grave e poucas palavras, mandou todo mundo para casa. Saímos todos em silêncio, sem a menor ideia do que estava acontecendo.

No caminho para o ponto de ônibus, parei numa banca onde já chegavam as manchetes assustadoras das edições extras dos jornais, anunciando o golpe militar (chamado então de "revolução"). O presidente João Goulart foi deposto pelo Senado no dia seguinte. Na madrugada do dia 31 de março, tropas comandadas pelo general Olímpio Mourão Filho saíram de Juiz de Fora (MG) em direção ao Rio de Janeiro, e o resto é história. E é sempre bom lembrar dela para que não se repita.