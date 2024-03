Cid delatou que Bolsonaro consultou comandantes sobre golpe, diz revista

Bolsonaro teria ficado a sós com os três comandantes das Forças Armadas, mas ouviu apenas do chefe da Marinha um suposto endosso ao golpe. De acordo com o relato de Cid à PF, o general Freire Gomes lhe confessou que o almirante Garnier teria colocado suas tropas "à disposição" do então presidente.

Ao UOL, a defesa de Bolsonaro disse que não vai comentar o caso por se tratar de "uma fofoca" do advogado do tenente-coronel. A reportagem não conseguiu contato com as defesas dos ex-comandantes das Forças. O espaço segue aberto para manifestação.

Novo depoimento

Mauro Cid voltará a prestar depoimento à Polícia Federal na próxima segunda-feira (11). A oitiva foi marcada após revelações feitas pelo general Freire Gomes à própria PF em seu depoimento, quando o ex-chefe do Exército disse que Jair Bolsonaro convocou reunião para discutir proposta golpista.

Segundo a Folha de S.Paulo, o plano incluía uma minuta para reverter a eleição de Lula. Freire Gomes também teria citado o ex-presidente como o responsável pela manutenção dos acampamentos golpistas em Brasília.

Bolsonaro pediu acesso ao depoimento de Freire Gomes. Os advogados do ex-presidente dizem que é "imperioso" que a defesa tenha acesso ao conteúdo das audiências do ex-chefe do Exército e de Carlos Baptista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica.