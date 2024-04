5 coisas que você precisa saber sobre a misoginia na internet brasileira

1. As mulheres são o principal alvo de discursos de ódio na internet, especialmente por grupos que questionam os supostos privilégios femininos na sociedade, o avanço do movimento feminista e disseminam notícias falsas sobre essa população.

2. Influenciadores "masculinistas" como Thiago Schutz (o "Calvo do Campari"), Rafael Aires e Júnior Masters espalham misoginia e monetizam esse conteúdo de diversas formas, como visualizações, doações, parcerias e venda de produtos, contribuindo para a normalização e o fortalecimento desse discurso.

3. O discurso hostil atinge diversas categorias de mulheres, entre elas mães solteiras, aquelas acima de 30 anos, feministas e mulheres com envolvimento político, sendo disseminado não apenas em canais populares do YouTube, mas também em grupos misóginos no Telegram.