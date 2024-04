Ministro pavimentou estrada para sua propriedade com verba pública, diz CGU

* Ministro da Fazenda diz que governo patina na comunicação digital. Em entrevista exclusiva à Folha, Fernando Haddad disse que o governo Lula quer uma "saída democrática" para a disseminação de fake news e de discursos de ódio em redes sociais, ao contrário de países que adotaram saídas autoritárias. Haddad disse ainda que o uso que a oposição faz da religião e o enfraquecimento do Estado laico é um elemento novo e desafiador para Lula. Mas garante que o presidente é "um produto da modernidade" e que jamais irá colocar a sua fé em cima de um palanque. Leia a entrevista completa.

* Candidata à Presidência dos EUA é presa durante protesto anti-Israel. Jill Stein, do Partido Verde, foi presa na Universidade de Washington, no Missouri, junto com dois funcionários da sua campanha. Jill fazia parte de uma barreira formada por estudantes que se negaram a deixar o campus depois que a polícia desmobilizou o ato. Em suas redes sociais, a candidata disse que ela estava tentando acalmar os estudantes para evitar a ação da polícia, mas boa parte dos manifestantes acabou detida. Saiba mais.

* Samara Felippo registra ocorrência por racismo contra a filha em colégio. A atriz disse que abriu um boletim de ocorrência para denunciar o fato que teria ocorrido no Colégio Vera Cruz, na zona oeste de São Paulo. Segundo ela, sua filha de 14 anos, que é negra, teve o caderno roubado e todas as páginas de uma pesquisa foram arrancadas. No lugar, agressões racistas foram escritas e depois o caderno foi encontrado na área de achados e perdidos. Samara pede a expulsão das responsáveis pelo ato. O colégio reconheceu a agressão e suspendeu as alunas por tempo indeterminado. Saiba mais.

* Corpo de Anderson Leonardo é enterrado ao som de Molejo no Rio. O corpo do vocalista da banda foi sepultado sob cortejo de fãs, familiares e amigos no Cemitério Jardim da Saudade, na Zona Oeste do Rio. O local é o mesmo onde está enterrada a cantora Elza Soares, tia de Anderson. O músico morreu na sexta-feira (26), aos 51 anos, em decorrência de um câncer.

* Nova onda de calor atinge seis estados até quarta-feira. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo devido às temperaturas de até 5°C acima da média. A forte massa de ar quente que está sobre as regiões sudeste e centro-oeste deixa os dias quentes, ensolarados e com baixa umidade do ar. Segundo o Inmet, a capital que terá as maiores temperaturas é Cuiabá, com 39°C. Campo Grande vai ter máximas de 36°C e, no estado de São Paulo, a cidade de Presidente Prudente também enfrentará calor de 36°C. Em São Paulo, a capital está em estado de atenção desde sexta-feira e as temperaturas devem ficar acima dos 30°C durante toda a semana. Leia a previsão completa.