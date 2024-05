Cidades voltam a inundar, e água interrompe trabalho de limpeza no RS

* Pesquisa mostra que para 55% Lula não merece ser reeleito em 2026. Em levantamento da Genial/Quaest, 55% dos entrevistados responderam que Lula não merece mais uma chance em 2026 e 42% avaliam que o petista merece, 3% não sabem ou não responderam. Lula tem menos apoio no eleitorado masculino, mais jovem e de renda mais alta. Entre os homens, 59% são contra um novo mandato, 38% são favoráveis e 3% não responderam. Na faixa etária de 16 a 34 anos, são 57% contrários à reeleição, 39% a favor e 4% não responderam. O pior cenário para ele é no Sudeste, onde 63% avaliam que ele não merece um novo mandato. Veja todos os dados da pesquisa.

* Deputada vice do PL Mulher morre aos 39 anos em São Paulo. Amália Barros estava internada desde o dia 1º de maio para a retirada de um nódulo no pâncreas. Ela estava em estado grave e sob cuidados intensivos no Hospital Vila Nova Star. Antes de morrer, a deputada chegou a passar por uma cirurgia para retirada de líquido biliar acumulado em excesso no fígado. Amália era formada em jornalismo e foi eleita em 2022 pelo Mato Grosso, com mais de 70 mil votos. Era próxima de Michelle Bolsonaro e se tornou vice-presidente do PL Mulher Nacional, órgão que hoje é presidido pela ex-primeira-dama.

* Morre Paulo César Pereio, ícone rebelde do cinema nacional. Ator ícone do cinema brasileiro e que atuou em mais de 60 filmes morreu na tarde de ontem, no Rio de Janeiro, aos 83 anos. Ele estava internado no Hospital Casa São Bernardo em estado grave para tratar uma doença hepática avançada. Gaúcho de Alegrete, Pereio interpretou muitos galãs, entre os últimos projetos em que trabalhou, fez uma participação no último filme de Ruy Guerra, o mesmo diretor com quem começou nas telonas. Saiba mais sobre ele.

* Isaquias Queiroz conquista mais uma medalha de ouro. Depois de vencer o C1 500m pela Copa do Mundo de canoagem velocidade, o atleta brasileiro levou também o primeiro lugar no C1 1000m, superando adversários que vai enfrentar nos Jogos Olímpicos de Paris. Esta foi a primeira competição internacional de Isaquias no ano olímpico, e ele encerrou sua participação com 100% de aproveitamento, vencendo todas as baterias das duas provas que disputou. Leia mais.