Investimento em prevenção de enchentes foi de R$ 0 em Porto Alegre em 2023

* Alexandre Nardoni é solto 16 anos após morte de Isabella. Condenado a 30 anos de prisão pela morte da própria filha, ele estava preso desde 2008 na penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. O juiz que assina a decisão afirma que Nardoni preenche os requisitos exigidos pela lei para ser solto, como boa conduta carcerária, situação processual definida, já cumpriu mais da metade da condenação, e está usufruindo das saídas temporárias e retornando normalmente. O Ministério Público de São Paulo emitiu parecer contra a decisão, que destaca que Nardoni foi condenado por um crime gravíssimo e que seu "bom comportamento carcerário não é mérito, mas sim obrigação". Isabella, de cinco anos, foi jogada da janela da casa do pai, no sexto andar de um prédio, em 29 de março de 2008. Além de Nardoni, a sua madrasta, Anna Carolina Jatobá, também foi presa na época. Saiba mais.

* Hamas aceita proposta de cessar-fogo do Egito e do Qatar. Segundo a rede Al Jazeera, o líder o grupo fundamentalista, Ismail Haniyeh, aceitou a proposta feita pelos dois países mediadores do conflito. O governo de Benjamin Netanyahu, no entanto, afirmou que a proposta está "longe das exigências de Israel". Apesar disso, o país disse que enviará uma delegação com mediadores para discutir todas as possibilidades, mas ressaltou que continuará com a operação em Rafah, que fica no sul de Gaza.

* Israel assume controle do lado palestino na Faixa de Gaza. Militares controlaram a passagem de fronteira de Rafah, entre Gaza e o Egito, avançando após uma noite de ataques aéreos e enquanto um acordo de cessar-fogo estava em jogo. Tanques e aviões israelenses atacaram diversas áreas em Rafah durante a noite, matando 20 palestinos e ferindo vários outros, segundo autoridades de saúde palestinas. Porta-voz da autoridade da fronteira de Gaza disse à agência Reuters que a passagem de Rafah, importante rota de ajuda durante o conflito, foi fechada devido à presença de tanques israelenses.

* Motorista do Porsche é preso após se entregar em SP. Fernando Sastre de Andrade Filho, que dirigia o carro de luxo envolvido no acidente que resultou na morte do motorista de aplicativo Ornaldo Silva, em 31 de março, se entregou na tarde de ontem, três dias após ter a prisão preventiva decretada. A defesa de Sastre já entrou com pedido de habeas corpus no STJ porque entende que as medidas cautelares impostas anteriormente, como proibição de contato com testemunhas e suspensão da CNH, são suficientes. O advogado do empresário classificou a prisão como "desproporcional". Leia mais.

* Gestão Tarcísio usa texto do 'Brasil Paralelo' em material didático. Material feito pela produtora conservadora está em aula de empreendedorismo para o 3º ano do ensino médio. A Brasil Paralelo é uma produtora de vídeos conservadora, criada em 2016 e que cresceu durante o governo Bolsonaro. Ficou conhecida por vídeos de revisionismo histórico e com bandeiras bolsonaristas, como o "Pátria Educadora", que responsabiliza a "influência esquerdista" e o educador Paulo Freire pelos indicadores ruins da educação brasileira, entre outras coisas. A Secretaria da Educação de São Paulo disse que tirou o conteúdo do ar e abriu investigação. Entenda.