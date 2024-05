Mais da metade do Rio Grande do Sul está sem abastecimento de água

* Regiões Norte e Nordeste podem sofrer com chuvas nos próximos dias. O Inmet divulgou ontem que Amapá, Amazonas, Pará e Roraima poderão receber chuvas intensas, com alerta de "perigo potencial", ao longo dos próximos 10 dias. Esse tipo de aviso meteorológico é o primeiro na escala do Inmet. Os outros são "perigo" e "grande perigo". No Nordeste, o Inmet prevê pancadas de chuva que podem superar os 60 milímetros no Maranhão, Piauí e Ceará. Para a Bahia é esperado um acumulado de chuva com "risco potencial" no litoral. A chuva também deve continuar no Rio Grande do Sul e Santa Catarina até a segunda semana de maio. Veja a previsão completa.

* Israel força retirada de 100 mil pessoas de Rafah. O exército começou hoje a expulsar moradores que vivem na região. Cerca de 100 mil pessoas já estariam sendo retiradas do local, supostamente para uma "área humanitária expandida" no território palestino. Ontem o ministro da defesa israelense, Yoav Gallant, alertou que a ação militar em Rafah poderia começar em um "futuro muito próximo". Rafah passou a ser o destino de centenas de milhares de refugiados palestinos, mas, segundo o governo de Benjamin Netanyahu, a cidade se transformou no último refúgio do Hamas e seria impossível falar em vitória sem considerar um ataque contra a cidade. A agência da ONU para os refugiados palestinos se recusou a sair. Leia mais na coluna de Jamil Chade.

* Gabinete de Netanyahu fecha operação da Al Jazeera em Israel. O governo israelense alega que a emissora do Qatar ameaça segurança nacional por sua cobertura da guerra em Gaza. De acordo com a agência Reuters, a polícia israelense invadiu um quarto de hotel em Jerusalém usado pela Al Jazeera como seu escritório. Em imagens veiculadas nas redes sociais é possível ver policiais à paisana desmontando equipamentos de câmera. A Al Jazeera rejeitou as acusações, afirmou que a decisão coloca seus jornalistas em risco e disse que tomará medidas legais para reverter o fechamento.

* Defesa diz que motorista de Porsche 'não tem condição de ir a presídio'. Fernando Sastre de Andrade Filho teve a prisão preventiva decretada no sábado (4) e não foi encontrado pela polícia, por isso ele já é considerado foragido. O empresário é réu sob a acusação de homicídio doloso (quando há intenção de matar) qualificado e lesão corporal gravíssima. Ele dirigia um carro em alta velocidade e se envolveu em um acidente que matou o motorista de aplicativo Ornaldo Viana, em São Paulo. A defesa de Sastre disse que ele vai cumprir a determinação judicial, mas pedirá que seja encaminhado para a Penitenciária 2 de Tremembé, conhecida por abrigar envolvidos em casos de grande repercussão.

* Após show, Madonna vai a festa para supervips oferecida por Luciano Huck. A reunião teve cerca de 120 convidados - 90 de uma lista da própria cantora, que incluía sua equipe de bailarinos, técnicos e produtores, e apenas 30 brasileiros. De acordo com a coluna de Mônica Bergamo, além do apresentador e de Angélica, estavam no restaurante japonês do Copacabana Palace, que foi transformado em pista de dança, Anitta, Pablo Vittar, Ludmila, Sabrina Sato e o namorado, Nicolas Prattes, a empresária Donata Meirelles, o milionário João Adibe Marques, da Cimed, e sua mulher, a influencer Cinthya Marques, além de integrantes da família Marinho, dona da TV Globo. Madonna deixou o Copacabana Palace por volta das 22h20 deste domingo, acenou para o público na frente do hotel e mandou beijos antes de seguir para o aeroporto e deixar a cidade em seu jato particular.