Para permanecer no poder, Netanyahu produz mais cadáveres

Para Leonardo Sakamoto, "a única saída é que o Tribunal Penal Internacional acate o pedido do procurador-chefe Karim Khan, de prisão de Netanyahu, do ministro da Defesa, Yoav Gallant, e de três líderes do grupo Hamas, responsável pelo ataque terrorista a Israel. Por mais que Tel Aviv não reconheça a competência do TPI, uma série de países que reconhecem já disseram que mandariam Bibi ao xilindró, como a própria Alemanha, mesmo discordando da prisão". As chances de ele vir a ser preso por isso são muito pequenas, mas, segundo o colunista, o mundo precisa pelo menos deixar claro que considera o premiê israelense um fora da lei.

Leonardo Sakamoto: Crianças queimadas em Rafah é o custo ao mundo de deixar Netanyahu solto

