'Lula era alvo': plano de militares repercute na imprensa internacional

Reportagem do francês Le Monde Imagem: Reprodução

Outro jornal francês, o Le Figaro, abriu sua reportagem sobre o caso com a frase "Um G20 sob alta tensão". Com foco na segurança das autoridades que participam do fórum de cooperação econômica internacional, no Rio de Janeiro, a publicação sublinhou que os militares suspeitos não fazem parte das equipes que trabalham no evento.

As detenções e o plano de golpe também foram tema de reportagem do El País. O espanhol explicou que os suspeitos integravam um grupo chamado de "kids pretos", formado "por militares da órbita bolsonarista, treinados nas forças especiais". A reportagem detalha a investigação policial e destaca a reunião realizada em dezembro de 2022, um mês antes da posse de Lula, na casa do militar reformado Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa no governo Bolsonaro.

Reportagem do espanhol El País Imagem: Reprodução

Para o britânico, Financial Times, as detenções dos suspeitos "marcam um avanço significativo nas investigações sobre as supostas tentativas de reverter ilegalmente a eleição de Lula". "O grupo supostamente planejava instituir um 'gabinete de crise' após o golpe, liderado por um general aposentado do exército e Braga Netto". A reportagem tentou ouvir o ex-ministro, que não respondeu ao pedido de entrevista.

O também britânico The Guardian classificou as revelações como "as mais graves já trazidas à tona, até agora, durante a investigação sobre as tentativas de golpe orquestradas por apoiadores de Bolsonaro". "Outras incluem o tumulto em Brasília durante a certificação de Lula em 12 de dezembro de 2022, a descoberta de um dispositivo explosivo preso a um caminhão de combustível perto do aeroporto da capital em 24 de dezembro de 2022 e os tumultos em 8 de janeiro do ano passado", destacou o jornal.