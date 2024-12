Até onde vai a influência de Janja no governo Lula? | podcast Janja #2

Adriana Negreiros

A imprensa argentina chegou a comparar Evita com Janja na capa da revista semanal "Notícias", em novembro de 2022. A publicação chamou a brasileira de "la guardiana de Lula".

Apesar da comparação, Evita tinha muito mais poder do que a Janja ao ser alçada à posição de primeira-dama. Ela concentrou em torno de si a área social do governo e também intermediava a relação do governo com os trabalhadores.

A verdade é que a brasileira tem tido dificuldades para emplacar uma agenda própria.

E, durante a tal primeira viagem internacional que fez como primeira dama, os integrantes do governo Lula destruíram as expectativas dela.

Carla Araújo

A Janja ela tem lá, já tem a plaquinha na sala dela do lado do Lula. Então tem lá 'Gabinete Estratégico de Políticas Públicas'. Então ela já tem lá uma equipe. Mas o que acontece? Essa equipe não está oficializada, não saiu no D.O. [Diário Oficial da União]. A gente deu essa notícia do gabinete acho que no começo de março e não saiu até agora.

Adriana Negreiros

Janja queria uma sala perto do gabinete do presidente, no terceiro andar, e fazia questão de ter um cargo, uma função oficial.