Indicadores têm dia péssimo momentos antes de votação do ajuste fiscal

Enquanto esta newsletter é redigida, a Câmara segue votando o pacote fiscal do governo. Uma primeira parte já foi aprovada, com o fim do DPVAT, seguro que indeniza vítimas de acidentes de trânsito. Ainda não se sabe o quanto do projeto original -já visto como tímido pelo mercado- será deformado pelos parlamentares. Nessa primeira votação, os deputados aceitaram o bloqueio de emendas somente no caso das não impositivas.