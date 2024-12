Defesa de Bolsonaro quer tentar esticar até 2027 julgamento do golpe no STF

A defesa de Jair Bolsonaro quer tentar esticar o julgamento das investigações que envolvem o ex-presidente no STF (Supremo Tribunal Federal) até 2027, apurou a coluna com aliados.

A estratégia vai na contramão do que espera o próprio tribunal, que gostaria de encerrar o processo no próximo ano para evitar a contaminação do debate jurídico pelas eleições presidenciais de 2026.

A avaliação de aliados de Bolsonaro é exatamente o contrário. Eles acreditam que, se a conclusão do julgamento ficar para 2027, um Congresso fortalecido por nomes de centro-direita pode ajudar.