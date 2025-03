'Bambas' do samba paulista relembram tradições antes do sambódromo

"Gostaria que as futuras gerações entendessem como era antes e por que essa união [da comunidade] era tão forte", conta Simone Tobias, compositora e ex-presidente da agremiação Camisa Verde e Branco.

A matéria é da repórter Hysa Conrado.

70% das mulheres resgatadas do trabalho análogo à escravidão são negras.

Essa é uma das conclusões do Projeto Perfil Resgatado, da Repórter Brasil, que cruzou informações de diferentes sistemas oficiais do governo federal para fazer um recorte de gênero entre as pessoas libertadas do trabalho escravo entre 2003 e 2023.