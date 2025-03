Conmebol, Zambelli e ação contra Globo: veja os destaques de Nós Negros

"Eu, enquanto pessoa pública, precisava dar uma satisfação pra vocês, que são as pessoas que me seguem, as pessoas que sabem da minha vida, que sabem da minha luta diária enquanto artista, mulher, preta, nesse país"

Roberta Rodrigues, atriz

A atriz Roberta Rodrigues confirmou que venceu o processo que moveu contra a TV Globo por racismo e assédio moral. A informação foi divulgada inicialmente pela jornalista Mônica Bergamo, da Folha, que revelou que o valor da indenização foi fixado em R$ 500 mil. Globais e ex-globais a parabenizaram Roberta. Leia mais

