Operação cerca invasores de Terra Indígena mais desmatada na Amazônia

A operação teve início na manhã desta segunda (2), com a chegada de um helicóptero do Ibama às 8h. A aeronave sobrevoou a comunidade por 20 minutos, enquanto as forças policiais intensificaram o cerco nas estradas de acesso e iniciaram a escolta dos oficiais de Justiça que estão entregando as ordens de despejo.

A invasão do território Parakanã por não indígenas começou ainda antes de 2007, quando a Apyterewa foi formalmente criada pelo governo brasileiro. Há cerca de 3 mil famílias não indígenas no território, segundo o comando da operação. Os moradores alegam que a presença de indígenas na região é pequena e que eles estavam no local antes da criação da TI.

Ao percorrer a Vila Renascer na tarde deste domingo (1), a equipe da Repórter Brasil foi ameaçada pelo morador Rogério Silva da Fonseca, conhecido como Goiano. Enquanto outros moradores — vários deles armados — relataram o sentimento de injustiça que sentem com a chegada dos comboios de carros da polícia com giroflex ligado e metralhadoras e fuzis à mostra, Goiano ameaçou sequestrar os jornalistas. Contestado por outros moradores que não concordaram com o plano, ele deu um soco na mão do repórter.

Os serviços de inteligência dos órgãos do governo federal têm todos os moradores da comunidade mapeados. Sabem, por exemplo, que Goiano foi multado por desmatamento pelo Ibama em 3 de agosto de 2021. O valor da multa é de R$ 336 mil. A esposa de Goiano, Lauanda Peixoto Guimarães, é proprietária de um dos postos de combustível da Vila Renascer e também foi multada em R$ 110 mil pelo Ibama por instalar o estabelecimento dentro da TI.

Dos 773 mil hectares da TI, já foram desmatados mais de 55 mil hectares (cerca de 14% do total). Mais da metade da destruição ocorreu nos últimos quatro anos, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Um levantamento do MapBiomas feito a pedido da Repórter Brasil aponta que aproximadamente 98% da floresta destruída na área deu lugar ao pasto para criação de bovinos.