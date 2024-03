Vinícolas flagradas com trabalho escravo adotam temporários e mais máquinas

Um ano após o resgate de 210 trabalhadores em condições análogas à escravidão na safra da uva no Rio Grande do Sul, as três vinícolas responsabilizadas pelo caso trocaram a mão de obra terceirizada por contratos diretos e ampliaram a mecanização no setor de carga e descarga dos parreirais à área industrial.



Parte dos resgatados prestava serviços para as vinícolas por meio de uma empresa terceirizada justamente no setor de carga e descarga. Na época, Salton e as cooperativas Garibaldi e Aurora assinaram Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público do Trabalho comprometendo-se a evitar que a situação se repetisse.

Segundo as empresas, neste ano, a saída para dar conta da demanda extra de trabalho durante a safra foi o remanejamento de trabalhadores de outras regiões ou a contratação direta de funcionários temporários, com contratos de prazo determinado. A Operação In Vino Veritas -- força-tarefa que reuniu Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul e Polícia Rodoviária Federal -- visitou 42 vinícolas na região entre janeiro e fevereiro e identificou apenas três indústrias ainda usando algum tipo de terceirização para o período de colheita.



Na maioria das vezes, quem terceiriza, terceiriza única e exclusivamente para reduzir custos.

Antônio Bernardo dos Santos Pereira, procurador do trabalho